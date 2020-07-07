Американка пыталась бежать в Россию в обмен на секретные материалы

Департамент юстиции сообщает, что арестовал Элизабет Джо Ширли 46 лет из Западной Вирджинии, которая признала, что незаконно хранит документ, содержащий информацию о национальной обороне и о международном похищении детей без согласия одного из родителей (parental kidnapping).

Ширли призналась в незаконном хранении документа Агентства национальной безопасности (АНБ), содержащего информацию, классифицированную как СВЕРХ СЕКРЕТНАЯ / СЕКРЕТНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (“TS /SCI”), касающуюся национальной обороны, которая содержит разведывательные данные о военных и политических вопросах иностранного правительства. Ширли также призналась, что вывезла своего ребенка в Мексику с целью воспрепятствовать законному осуществлению родительских прав отца-опекуна.

В июле 2019 года Элизабет Ширли отвезла свою шестилетнюю дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России с просьбой о переселении в страну, которая не выдаст ее Соединенным Штатам. Ширли взяла с собой в Мексику информацию о национальной обороне, которую она незаконно хранила. Находясь в Мексике, Ширли подготовила письменное послание российским правительственным чиновникам, ссылаясь на “срочную необходимость” иметь “отправленные из США предметы, связанные с работой [ее] жизни, прежде чем они будут конфискованы и уничтожены”.

13 августа 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна.

Элизабет Ширли грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 250 000 долларов США за обвинение по линии национальной безопасности; до трех лет лишения свободы и до 250 000 долларов США за обвинение в похищении. В соответствии с Федеральными правилами вынесения приговоров фактическое наказание будет основываться на серьезности преступлений и предшествующей уголовной истории, если таковая имеется.