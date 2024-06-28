Американцам российского происхождения предъявлены обвинения за отправку в РФ предметов роскоши на $500 000

Двоим американцам российского происхождения предъявлены обвинения за отправку в Россию предметов роскоши на $500 000.

Окружной суд Аляски предъявил обвинения 35-летнему Марку Шумовичу из Белвью и 40-летнему Сергею Нефедову из Анкориджа в создании схемы по незаконному экспорту снегоходов на сумму почти полмиллиона долларов и сопутствующих деталей из США в Россию без необходимых лицензий и разрешений, что является нарушением экспортного законодательства США.

Оба обвиняемых арестованы. Власти изъяли все снегоходы, связанные с этим делом. США будут добиваться конфискации активов преступной схемы для их передачи в Украину.

Как утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере в период с марта 2022 года по май 2023 года Нефедов и Шумович вступили в сговор с лицами, ведущими бизнес в России и Гонконге, с целью обойти американские ограничения на экспорт, которые были наложены на предметы роскоши, ввозимые в Россию, в соответствии с Указом № 14068 после полномасштабного незаконного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

В рамках сговора гражданин России, владевший компанией по продаже снегоходов в России (Соучастник 1), предположительно заключил контракт с гражданином России, ведущим бизнес в Гонконге (Соучастник 2) на отправку товаров на сумму около $1 млн из Гонконга в Россию. Соучастник 1 якобы выставил компании Соучастника 2 счета на приобретение снегоходов и другой спортивной техники у компании Нефедова ООО «Абсолют Авто Сейлз». Как утверждается, Соучастник 1 сообщил экспедитору, что ему нужен товар для «транзита в третью страну» из США, поскольку поставки оборудования в Россию «остановлены».

Согласно обвинительному заключению, Нефедов и Шумович затем получили расценки от американских дистрибьюторов и экспедиторов на покупку и поставку товара. Нефедов переслал эти котировки в Соучастнику 1, который их одобрил. Для финансирования покупки снегоходов компания Соучастник 1 якобы перевел средства компании Соучастника 2 в Гонконге, которая и перевела деньги на счет компании Нефедова, Absolut Auto Sales LLC. На полученные средства Нефедов с помощью Шумовича закупил снегоходы в США.

Согласно обвинительному заключению, Нефедов и Шумович сообщили экспедиторам, что снегоходы будут отправляться в Гонконг, на что лицензия для экспорта не требуется, тем самым вынудив экспедитора предоставить ложную информацию властям США, скрывая конечного пользователя.

Нефедову и Шумовичу предъявлены следующие обвинения, за которые предусмотрены следующие максимальные наказания: сговор с целью незаконного вывоза товаров из Соединенных Штатов и мошенничество в Соединенных Штатах (5 лет тюремного заключения); ложная деятельность по экспорту электронной информации (5 лет тюремного заключения); контрабанда (10 лет лишения свободы); незаконный экспорт без лицензии в нарушение Закона о реформе экспортного контроля (20 лет лишения свободы); и сговор с целью международного отмывания денег (20 лет тюремного заключения). Нефедову также предъявлено обвинение в отмывании денег и даче ложных показаний в нарушение Закона о реформе экспортного контроля, максимальное наказание за которые — 20 лет лишения свободы.

Расследованием дела занимаются ФБР, Отдел расследования департамента национальной безопасности и Управление промышленности и безопасности Министерства торговли США по контролю за экспортом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship