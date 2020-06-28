На Аляске хотят убрать статую первого русского губернатора штата

На Аляске люди выступают за то, чтобы убрать статуи европейских колонистов, потому что они представляют историю колонизации коренных народов Аляски. На этой неделе в Ситке около 90 человек собрались вокруг памятника Александра Баранова (русский государственный деятель, предприниматель, первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке 1790—1818) перед началом собрания городского собрания. Памятник Баранову был пожертвован городу в 1989 году и часто привлекает много туристов. Протестующие просят город переместить памятник в менее заметное место или заменить его более уникальным памятником.

Фото: Berett Wilber/KCAW

По мнению противников памятника, “Баранов – историческая фигура, ответственная за убийства, порабощение, изнасилование и преступления геноцида. Эта история до сих пор ощущается нашими коренными общинами сегодня. Статистически самое высокое число пропавших без вести и убитых в Северной Америке женщин принадлежит женщинам коренного населения. Наши языки должны быть оживлены, потому что они были насильственно отняты у нас”.

Члены семьи, которая подарила памятник сообществу, узнали о спорах вокруг него, они заявили, что их “семья огорчена тем, что статуя оскорбляет или заставляет любого члена нашего сообщества чувствовать себя некомфортно…Статуя была подарком, и, как и любой подарок, все, что в конечном итоге сделано с ней, зависит от получателя, города Сатка”. Они попросили, чтобы, если статуя будет удалена, чтобы ее не оскверняли и не разрушали из уважения к скульптору, сообщает KTOO.org.

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция организации Russian Community Council of the USA с требованием охранить статую первого русского губернатора Аляски.

Как сообщается на сайте Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС), требуется “набрать 5000 голосов, чтобы представить их горсовету в ближайшее время”.

“Мы считаем, что снос статуи – это стирание нашего российского исторического наследия. Ситка была столицей Русской Америки, а Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски. Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии”, – говорится на сайте КСОРС.

По информации российских соотечественников, статуя скульптора Джоан Багби-Джексон была пожертвована муниципалитету в 1989 году одной из местных американских влиятельных семей – Хеймс — и была установлена в парке напротив городского центра.

“Под руководством Баранова было построено более 200 поселений, некоторые из которых существуют до сих пор. При содействии Александра Баранова на Аляске развивались культура, религия, промышленное и ремесленное производство. Были открыты публичные библиотеки, школы и больницы, а также санатории и дома престарелых. За время правления Баранова было построено более 60 церковных зданий Русской Православной Церкви… Были открыты высокотехнологичные (для своего времени) судостроительные верфи и сельскохозяйственное производство, кирпичные и чугунолитейные заводы. Изготовлялись модульные деревянные дома для транспортировки на юг в Сан-Франциско, штат Калифорния”, – сообщает Совет соотечественников, ссылаясь на петицию Russian Community Council.