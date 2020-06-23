Как российские протестанты спасают от наркозависимости американцев

Сергей Матевосян, несколько десятков лет занимающийся реабилитацией наркозависимых в России, рассказал “Славянскому Сакраменто” о подготовке к открытию нового ребцентра в штате Невада.

По словам Матевосяна, его организация “Новая Жизнь”, работающая в СНГ с 1995 г., подверглась преследованиям со стороны прокуратуры РФ, но, несмотря на ряд побед в российских судах, его деятельности продолжают угрожают коррумпированные чиновники и спецслужбы.

Перебравшись в США, Матевосян со своими единомышленниками организовали крупный ребцентр в штате Миссури (см. репортаж “Славянского Сакраменто” – Из питерских подвалов Дыбенко – спасать американцев от наркотиков), а затем двинулись покорять Западное побережье США и в настоящий момент готовятся к открытию ребцентра в Неваде.

В то время, как обустройство центра в Миссури прошло довольно гладко, в Неваде им пришлось столкнуться с некоторыми бюрократическими трудностями. Например, в начале местные жители не желали видеть по соседству реабилитационное завендение, да и вообще, округ, где организация “New Life” приобрела землю, исторически запрещал подобные учреждения. В результате упорной работы протестантам удалось не только изменить общественное мнение, но и убедить власти сделать исключение для россиян.

Сотрудники центра содержат себя, занимаясь разведением крупнорогатого скота, починкой с/х техники, утилизацией металлалома и продажей сельскохозяйственных продуктов.

Власти штата Невада также помогли организации “New Life” с установкой ирригационной системы стоимостью $60 тыс.

Сегодня на территории 800 акров полупустынной земли, недалеко от города Рино, заливается фундамент для жилого корпуса, где будут проходить реабилитацию наркозависимые из Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона и других штатов. Новый центр готовится к принятию десятков реабилитантов.

Как говорит Матевосян, его центр начинал с реабилитации наркозависимых так называемой “церковной молодежи” из славянских церквей, а в долгосрочной перспективе нацелен на организацию реабилитации наркоманов из Рино и Лас-Вегаса.

По информации администрации “Новой Жизни”, за время деятельности центров по всему миру, сотни наркозависимых изменили свои жизни навсегда.