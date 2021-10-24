Русскоязычного калифорнийца отметили за героические действия во время автомобильной аварии

Департамент шерифа округа Юба в лице шерифа Андерсона удостоился чести вручить благодарность жителю округа Невада Роману Бенедюку за его героические действия во время автомобильной аварии, которую он увидел по дороге на работу.

Благодарность гласит: “12 октября 2021 года примерно в 07:00 на дороге Хаммонтон-Смартсвилл недалеко от базы ВВС США Бил – Дулиттл-Гейт произошла автомобильная авария. Роман ехал на работу, когда он увидел это лобовое столкновение машин, одна из машин была полностью охвачена огнем.

Увидев аварию, Роман немедленно остановился и вышел из машины, чтобы проверить пассажиров. Быстро подумав, Роман поставил свой пикап с баком для воды в кузове рядом с горевшим автомобилем и приступил к тушению пожара тушить, который начал распространяться на близлежащую растительность. Он действовал так быстро, что к тому времени, когда прибыл персонал службы экстренной помощи, пожар был почти потушен, что предотвратило дальнейшее распространение огня.

От имени мужчин и женщин из офиса шерифа округа Юба для меня большая честь вручить Роману Бенедюку благодарность за его подвиг, и мы хотели бы поблагодарить вас за ваши быстрые действия в этот день.”