Трамп: те, кто разрушает памятники истории США, подлежат аресту

Президент заявил об этом вскоре после попытки снести памятник президенту Эндрю Джексону, сообщает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил во вторник, что те, кто разрушает памятники истории США, расположенные на территории, являющейся федеральной собственностью, должны арестовываться и приговариваться к тюремному заключению.

Заявление президента прозвучало через несколько часов после того, как участники протестных выступлений попытались снести статую бывшего президента Эндрю Джексона, расположенную невдалеке от Белого дома.

Предупреждение Трампа, опубликованное в «Твиттере», было сделано на фоне растущего количества примеров сноса памятников, многие из которых были воздвигнуты в честь деятелей Конфедерации – объединения мятежных штатов, сражавшихся против федерального правительства в годы Гражданской войны.