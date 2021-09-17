В сети появились “зимние” фотографии Долины Смерти. Представители парка заявили, что это явление, известное как соляные цветы, вызванное недавними дождями.

По их словам, это явление вызвано тем, что дождь проникает в почву, растворяет соли, находящиеся под поверхностью.

Когда влага испаряется, она вытягивает растворенные соли на поверхность за счет капиллярного действия, оставляя после себя свежую соленую корку. Со временем этот белый налет может исчезнуть, но после дополнительных дождей снова станет ярко-белым.

Ранее сообщалось о 54 градусах жары в регионе Долины Смерти.