Суд в Неваде принял решение в пользу церквей

15 декабря Девятый окружной апелляционный суд вынес решение в пользу Часовни на Голгофе, Дейтон-Вэлли и Часовни на Голгофе, Лон-Маунтин, штат Невада, в их исках против запретов губернатора Невады Стива Сисолака на богослужение. Это решение последовало за судебным решением в Нью-Йорке, принятого в пользу синагог и римско-католических церквей, о котором “Славянский Сакраменто” сообщал ранее.

Как известно, распоряжения губернатора Нивада значительно ограничивают молитвенные дома для посещения прихожан – до 50 человек (что никак ни связано с размером молитвенного дома). В то время как такие коммерческие организации, как казино, боулинг, площадки для мини-гольфа, парки развлечений, рестораны, винодельни, музеи и фитнес-центры могут работать при общей загруженности в 25%.

Как сообщает Liberty Counsel, в решении суда сказано, что “директива рассматривает многочисленные светские мероприятия и организации значительно лучше, чем религиозные богослужения. Поэтому мы должны пересмотреть Директиву под строгим контролем. Хотя замедление распространения COVID-19 является насущным интересом, Директива не предназначена исключительно для удовлетворения этих интересов, потому что, например, Директива могла бы привязать максимальную посещаемость, разрешенную на религиозной службе, к размеру молитвенного дома. Соответственно, Директива не выдерживает строгой проверки”.