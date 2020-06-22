Семья иммигрантов из Сиэтла просит помощи, чтобы пережить последствия, вызванные эпидемией коронавируса, и начала сбор средств на GoFundMe.

Как говорится в описании кампании, Светлана из Казахстана и ее муж Брахим приобрели бизнес – Crepe Cafe и Wine Bar – в 2010 году и успешно вели бизнес все эти годы. Но из-за пандемии коронавируса их продажи упали настолько сильно, что они “сейчас находятся в финансовом кризисе и не могут платить арендную плату, налоги, заработную плату и другие операционные расходы”.

Как пишет муж Светланы, они “делают все возможное, чтобы сохранить наш бизнес во время этого экономического кризиса, но я боюсь, что мы не сможем сделать это без вашей помощи…Мы с уважением просим вас пожертвовать любую сумму, которую вы можете себе позволить, чтобы сохранить наш бизнес и нашу семью на плаву. Это может быть очень маленькое пожертвование. Все поможет. Ваша поддержка очень ценна”.

На данный момент из $50000 собрано $23420.