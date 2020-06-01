В 40 городах США введен комендантский час в связи с продолжением протестов

В некоторых случаях полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, передает Голос Америки.

Воскресенье стало шестым днем уличных протестов во многих городах США, участники которых выражали возмущение в связи с гибелью Джорджа Флойда и призывали к переменам. Тем временем полиция во многих городах пытается обеспечить соблюдение ночного комендантского часа.

Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт и Филадельфию, запретили уличные демонстрации после наступления темноты. Губернаторы Техаса и Вирджинии ввели чрезвычайное положение.

Мэры некоторых крупных городов, включая градоначальницу Сан-Франциско Ландон Брид, заявили, что комендантский час введен на неопределенное время.

Аналогичные события происходили во многих городах, где протесты, которые носили мирный характер, переросли в поджоги и разгром витрин магазинов. Полиция, вооруженная щитами и дубинками, пыталась оттеснить ряды демонстрантов, распыляя в их сторону слезоточивый газ.

Полицейские в Вашингтоне применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить толпу из более тысячи человек, которые собрались в парке Лафайетт, через дорогу от Белого дома. Перед этим демонстранты прошли маршем от Говардского университета, скандируя «Нет справедливости, нет мира, нет расистской полиции».

Фонари, которые обычно подсвечивают Белый дом снаружи, в эту ночь были погашены.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер ввела комендантский час с вечера воскресенья до утра понедельника и призвала Национальную гвардию округа Колумбии на помощь полиции.

Незадолго до полуночи недалеко от Белого дома горело множество пожаров. Вскоре после полуночи агентство Associated Press сообщило, что Национальная гвардия округа Колумбия была призвана в полном составе. Местные пожарные сообщили, что один из потушенных пожаров находился в подвале исторической Епископальной церкви Святого Иоанна, в нескольких кварталах от Белого дома.

Войска Национальной гвардии также работали совместно с полицией Атланты, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа в этом городе. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс ранее в воскресенье уволила двух полицейских и перевела трех других на канцелярскую работу, пока обвинения в чрезмерном применении силы в субботу не будут рассмотрены.

Комендантский час не вводился в Нью-Йорке, где днем полиция держалась на расстоянии от демонстрантов, но ночью были случаи, когда стражи порядка врывались в толпу, чтобы очистить территорию и произвести аресты, а демонстранты бросали в них различные предметы.

Демонстрации начались во вторник в Миннеаполисе, где 46-летний чернокожий мужчина Джордж Флойд скончался, после того как его задержали, заковали в наручники, положили на землю лицом вниз, а полицейский прижимал его шею коленом более восьми минут.

Демонстранты утверждают, что они протестуют не только против жестокого обращения полиции с чернокожими, но и против системного расизма в США.

Через четыре дня полицейскому Дереку Човину, который задерживал Флойда, были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени. Он и трое других полицейских, которые стояли рядом и не вмешивались, были уволены во вторник. В понедельник Човин должен появиться в суде в Миннеаполисе. Генеральная прокуратура Миннесоты возьмет на себя руководство в ведении дела.

«Мы хотим, чтобы правосудие восторжествовало, мы стремимся к этому неустанно», – сказал генеральный прокурор Кит Эллисон.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асевето заявил CNN, что он хочет, чтобы сотрудники его департамента сопроводили тело Флойда домой в знак поддержки семьи погибшего. По словам Асеведо, многие полицейские города хорошо знали Флойда.

Демонстранты в Миннеаполисе и по всей стране подхватили уже знакомое скандирование «Нет справедливости, нет мира». Другие повторяли слова Флойда: «Я не могу дышать».

Президент Дональд Трамп заявил, что большую часть ответственности за насилие несут «антифа и другие радикальные левые группировки», и предложил федеральную военную помощь Миннесоте.

По сообщениям СМИ, в пятницу вечером Секретная служба сопроводила Трампа в подземный бункер Белого дома в качестве меры предосторожности, где он оставался короткое время.

«Белый дом не комментирует протоколы и решения, связанные с безопасностью», – заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир в ответ на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать эти сообщения.

Последствия протестов в Окленде Posted by Ruslan Gurzhiy on Saturday, May 30, 2020

Джо Байден, который, по всем признакам, станет кандидатом в президенты от демократов, в воскресенье посетил место одной из акций протеста и побеседовал с афроамериканцами в Уилмингтоне в его родном штате Делавэр. Он призвал протестующих не прибегать к насилию.

«Мы страна, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. В качестве президента я буду помогать вести этот диалог», – написал Байден в Твиттере.

Он также осудил насилие в отдельном заявлении, направленном по электронной почте.

«Выступать против такой жестокости правильно и необходимо, – заявил он. – Чего нельзя сказать о поджогах в городах и ненужном разрушении».

Генеральный прокурор США Уильям Барр в своем заявлении в воскресенье призвал положить конец насилию.

«Продолжающееся насилие и уничтожение имущества подвергает угрозе жизнь и средства к существованию других людей и нарушает права мирных демонстрантов, а также всех других граждан, – подчеркнул он. – Это также подрывает неотложную работу, которую нужно провести через конструктивное взаимодействие между пострадавшими общинами и лидерами правоохранительных органов для рассмотрения обоснованных жалоб. Создание помех для примирения и разобщение нас – вот цель этих радикальных группировок, и мы не можем позволить им добиться успеха».

По данным Associated Press, за последние два дня по всей стране было арестовано не менее 4100 человек.

Многочисленным предприятиям Миннеаполиса был нанесен значительный материальный ущерб в пятницу, когда протестующие беспорядочно грабили магазины в районе рядом с местом гибели Флойда. Предприниматель Ахмед Сияд Шафи, имеющий сомалийские корни, заявил «Голосу Америки», что вандалы напали на все его магазины.

«Они разбили стекло, двери, окна и забрали все, что смогли унести», – заявил он через Skype. Владелец ресторана и магазина одежды на юге Миннеаполиса, Шафи назвал «неприемлемой» ситуацию с уничтожением частной собственности и призвал к проведению мирных протестов.