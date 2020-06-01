Полицейские преклонили колени в знак солидарности и помолились вместе с протестующими

Полицейские из разных ведомств в Южной Флориде преклонили колени в знак солидарности и помолились вместе с протестующими, осуждающими смерть Джорджа Флойда. Об этом сообщает Голос Америки.

Фотографию трогательного момента разместил на своей страничке в Фейсбуке департамент полициии округа Майами-Дейд. «Мы считаем, что это хороший шаг в правильном направлении», – указано в посте.

Во многих городах США проходят уличные протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время жестокого задержания. В ряде случаев протесты приобрели насильственный характер и переросли в столкновения с полицией. Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт и Филадельфию, запретили уличные демонстрации после наступления темноты.