В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе введен комендантский час

После того, как мирные протесты после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе переросли в вандализм и насилие, в некоторых городах Калифорнии объявлен комендантский час.

Мэр Сан-Франциско Лондон Н. Брид объявила о введении общегородского комендантского часа с воскресенья, 31 мая 2020 года, в 20:00. Комендантский час требует, чтобы люди в Сан-Франциско оставались в помещении с 8:00 вечера в воскресенье до 5:00 утра понедельника, 1 июня 2020 года.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти также объявил о введении комендантского часа, который вступает в силу 31 мая. Комендантский час требует, чтобы люди в Лос-Анджелесе оставались дома, начиная с 8 часов вечера до 5:30 утра в понедельник утром, 1 июня.