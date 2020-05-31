B Миннеаполисе подожжён полицейский участок

Полиция почти не вступала с протестующими в столкновения, передает Голос Америки.

Фото: YouTube/The Hill

В Миннеаполисе третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.

Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его.

Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.

Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция почти не вступала с протестующими в столкновения.