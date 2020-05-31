В Нью-Йорке десятки человек задержаны в ходе акции протеста

Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия, передает Голос Америки.

Фото: Bloomberg/YouTube

Десятки человек в четверг вечером были задержаны в ходе массовой акции протеста против полицейского насилия на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке.

Демонстранты дошли до здания Сити-холла, перекрыв трафик в районе Нижнего Манхэттена.

Участники протеста в основном вели себя мирно, однако в какой-то момент начались столкновения между демонстрантами и полицией.

Некоторые начали бросаться в полицейских элементами дорожного ограждения и пытались отобрать у них велосипеды.

Не менее 40 человек были задержаны.

Задержанным грозят обвинения в нападении на полицию, незаконном хранении оружия и гражданском неповиновении.