В американских городах вводят комендантский час после беспорядков

Волна насилия, после беспорядков в Миннеаполисе, накрыла Атланту, Портленд, Окленд, Нью-Йорк, Вашингтон и другие города по всей стране, передает Голос Америки.

Беспорядки охватили крупнейшие американские города. Сначала в Миннеаполисе мирные протесты обернулись волной насилия с разграблением торговых центров и поджогом полицейского участка. Вслед за этим беспорядки произошли в Атланте: погромщики разбили полицейские машины и вход в здание штаб-квартиры телеканала CNN. В Портленде, штата Орегон, протестующие ворвались в полицейское управление, а в Вашингтоне, прямо напротив Белого дома, собрались сотни людей, которые скандировали проклятия в адрес президента Дональда Трампа.

Поводом для массовых выступлений стала смерть Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Однако ситуация осложняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса и стремительным ростом безработицы.

По мере распространения беспорядков по всей стране, местные власти все чаще заявляют, что им может понадобиться помощь национальных гвардейцев или даже военной полиции. Утром в субботу губернатор Джорджии объявил в штате режим чрезвычайного положения, чтобы задействовать Национальную гвардию для подавления вспышки насилия в Атланте. Мэр Портленда Тед Уилер также объявил режим ЧП и ввел в городе комендантский час.

В Миннеаполис были введены 500 солдат нацгвардии, однако после очередной бурной ночи, сопровождавшейся пожарами и разграблением магазинов, губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что он собирается задействовать для подавления беспорядков еще 1000 гвардейцев и рассматривает возможность получения федеральной помощи.

Массовые беспорядки также происходили в Ричмонде – столице штата Вирджиния, Далласе, Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе, Окленде и других крупных городах.

Неспокойной выдалась ночь и в центре столицы страны – рядом с Белым домом собралась толпа протестующих, которые скандировали проклятия в адрес действующей администрации. Несколько человек попытались прорваться сквозь барьеры, установленные Секретной службой вдоль Пенсильвания-авеню, бросали бутылки, кирпичи, камни и пиротехнические средства в полицейских.

В пресс-релизе, выпущенном Секретной службой утром в субботу, говорится, что офицеры арестовали шестерых человек, участвовавших в демонстрациях в парке Лафайет и вдоль Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома.

Никому из участников беспорядков не удалось преодолеть забор Белого дома, однако множество офицеров и спецагентов Секретной службы получили ранения, говорится в сообщении ведомства.

В городах США вводится коммендантских час и чрезвычайное положение

Губернатор штата Миннесота заявил, что протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, охватившие города США, уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами. Об этом сообщает BBC. По информации британского информагентства, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии, Денвере и Цинциннати введен комендантский час.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации по просьбе мэра Кейши Боттомс, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии, передает BBC. Сама Боттомс заявила: “Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы опозорили наш город. Вы опозорили жизнь Джорджа Флойда”.

Мэр Портленда Тед Уилер также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа на фоне грабежей, пожаров и нападения на полицейский участок.

В Лос-Анджелес по просьбе губернатора направят от 500 до 700 сотрудников нацгвардии.