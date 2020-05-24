Апелляционный суд поддержал решение губернатора Калифорнии по закрытию церквей

9-й окружной апелляционный суд поддержал решение губернатора штата Калифорнии по закрытию религиозных организаций во время пандемии коронавируса.

Согласно решению суда, свобода собраний (в данном случае религиозных) не совпадает с духом Первой поправки к Коснтитуции США.

“Речь идет о чрезвычайно заразной и зачастую смертельной болезни, от которой не существует лечения”, – сообщила коллегия судей в своем решении по делу пятидесятнических церквей из Южной Калифорнии. По словам судей, в случае открытия религиозных учреждений “Билль о правах может скоро превратится в суицидальное действо массового характера”.

Ранее мы сообщали, что несколько тысяч церквей обратились к властям Золотого штата с требованием открыть храмы на праздник Пятидесятницы. Ожидается, что губернатор Ньюсом опубликует “карту открытия религиозных заведений” в начале следующей недели.

Президент Трамп поддержал религиозных калифорнийцев, выступив в защиту открытия религиозных учреждений. А между тем, на севере Калифорнии продолжает бушевать пандемия в церквях, противящихся запретительным указам местных властей.

На прошлой неделе губернатор Калифорнии получил предупреждение от Департамента юстиции США в связи с закрытием церквей.