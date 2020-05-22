Трамп принудительно откроет церкви на территории всей страны

Президент Дональд Трамп в пятницу призвал губернаторов штатов открыть в эти выходные все места отправления религиозных обрядов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, предупредив, что в противном случае он воспользуется президентской властью и принудительно откроет храмы на территории всей страны.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, президент заявил, что культовые сооружения – церкви, синагоги и мечети – жизненно важны для людей, поэтому их необходимо как можно скорее вновь открыть для широкого доступа, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Между тем, группа из 1200 пасторов, которые руководят примерно 3000 церквями считает вид своей деятельности обязательным, поэтому они подписали декларацию, заявив о своем решении открыть свои церкви 31 мая, гораздо раньше, чем разрешено на уровне штата. Напомним, что открытие церквей для личных собраний предполагается на 3 фазе плана по открытию экономики, сейчас только некоторые виды деятельности вошли во фазу 2 план.

Эту группу пасторов представляет адвокат Роберт Тайлер сказал, что “побочные эффекты [закрытия экономики] настолько огромны, люди умирают, люди совершают самоубийства, люди впадают в депрессию, возникает беспокойство, они возвращаются к опиоидам и алкоголизму. Эти пасторы просто говорят, что мы должны вернуться к тому, что мы призваны делать”.

В своей недавней пресс-конференции губернатор Гэвин Ньюсом сказал, что его администрация работает с религиозными лидерами, чтобы разработать новые правила безопасности для церквей во время пандемии; штат находится в нескольких неделях от возобновления личных богослужений и собраний. Заявление последовало после полученного губернатором предупреждения от Департамента юстиции, о котором мы ранее сообщали.

Напомним, что в конце апреля департамент юстиции распорядился, чтобы федеральные прокуроры следили за приказами штатов и местных органов власти, которые чрезмерно ограничивают и эксплуатируют свободу вероисповедания в условиях кризиса.