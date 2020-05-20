Губернатор Калифорнии получил предупреждение от Департамента юстиции США в связи с закрытием церквей

Во вторник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом получил предупреждение от Департамента юстиции, что ограничения, введенные им из-за COVID-19, являются дискриминирующими для мест отправления культа (т.е. церквей), т.к. не позволяют им проводить личные собрания, в то время как некоторые бизнесы и киностудии могут продолжать работу.

Об этом во вторник сообщает Reuters.

В письме от Департамента юстиции говорится, что Первая поправка к Конституции США требует, чтобы церкви и другие молитвенные дома получали равное обращение с точки зрения закона даже в условиях чрезвычайной ситуации.

Администрация губернатора пока только сообщила о получении письма от Департамента юстиции, иных комментариев не было.