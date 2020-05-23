Прихожане украинской церкви Орегона просят помощи для семьи миссионеров, пострадавших от COVID-19

Прихожане церкви Ukrainian Bible Church в штате Орегон собирают деньги для помощи семье иммигрантов Леонтюк, глава которой скончался от COVID-19, сообщают близкие на сайте GoFundMe.

Фото: GoFundMe

По словам Аллы Буздуго, опубликовавшей просьбу о финансовой помощи для похорон, у Ивана Леонтюк и его жены Марии, а также у их дочери Аллы в начале апреля был обнаружен COVID-19.

“Все они живут в одном доме вместе с мужем Аллы Майком. Мария боролась с разрушительной болезнью дома, а Иван и Алла были госпитализированы. Иван и Алла нуждались в подключении к ИВЛ, а Алла находилась в медикаментозной коме в течение 10 дней. 16 апреля, после 12 дней в больнице, Иван скончался”, – написала Алла Буздуго.

По словам близких, Алла сейчас поправляется дома.

Она очень слаба и нуждается в кислородной маске, чтобы дышать. Мария также идет на поправку и ушла с работы, чтобы позаботиться об Алле.

Как говорится на GoFundMe, Иван и Мария прожили более 40 лет вместе. Когда Иван был парализован в автомобильной аварии три года назад, Алла стала его опекуном. Семья является активной частью Украинской библейской церкви в Фэрвью (штат Орегон), и Алла “с нетерпением ожидает возвращения к своей миссионерской работе, чтобы помогать детям в Гондурасе”.