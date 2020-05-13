В Калифорнии 3000 церквей собираются открыться 31 мая несмотря на действие ограничительного приказа

Все больше церквей заявляют, что намерены начать личные богослужения 31 мая несмотря на действие ограничительного приказа в Калифорнии. Многие лидеры церквей считают запрет властей на собрания неконституционным ограничением своей свободы религиозного вероисповедания; они уверены, что отнесение церквей к “несущественному” виду деятельности абсолютно неверно и что задача пастора – “служить людям и продолжать проповедовать Евангелие”.

Церковь United, сеть, в которую входят примерно 3000 церквей в Калифорнии, объявила о своем намерении открыться для личных богослужений до того, как начнется 3 фаза, во время которой предполагается открытие церквей, сообщает ChristianPost.

Пастор церкви Calvary Chapel Chino Hills Джек Гиббс сказал, что у них были несколько экспертов, которые сказали противоположные мнение по поводу ношения масок: один сказал, что маски не работают, а другой сказал, что маски работают. Один эксперт сказал, что социальное дистанцирование вредит, потому что не дает формироваться общественному иммунитету, а другой говорил обратное. В этой ситуации он видит последние дни, которые, согласно Писанию будут невероятно трудными для христиан.

Так как церкви опасаются исков против них, сотни служителей разного толка – пасторы, раввины, священники и другие религиозные лидеры – написали письмо в Конгресс, чтобы получить “неприкосновенность для религиозных организаций от исков по халатности, возникшей в результате их служения для общественности или повторного открытия в соответствии с местными приказами”.

Напомним, что в конце апреля департамент юстиции распорядился, чтобы федеральные прокуроры следили за приказами штатов и местных органов власти, которые чрезмерно ограничивают и эксплуатируют свободу вероисповедания в условиях кризиса.