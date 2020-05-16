На севере Калифорнии более 180 человек подверглись риску заражения COVID-19 во время церковной службы

В День Матери в прошлое воскресение в одной церкви в округе Бьютт, название и местонахождения которой не разглашается, на богослужение собралось более 180 человек. Как сообщают представители департамента здравоохранения округа, среди прихожан находился человек, инфицированный COVID-19, он подверг риску заражения коронавирусом остальных присутствовавших. В настоящее время ведется расследование, больной на карантине.

Власти округа заявили, что эта религиозная организация приняла решение проводить личные собрания несмотря на приказ об обязательном нахождении дома. По словам директора департамента общественного здравоохранения округа Бьютт Данета Йорка, организации, которые проводят личные службы или собрания, подвергают риску здоровье своих прихожан и широкую общественность.

Примечательно, что округ Бьютт входит в число более чем 20 округов штата Калифорния, которые уполномочены губернатором Гэвином Ньюсомом для более быстрого прохождения через 2 фазу плана по открытию штата. Но теперь власти округа высказывают опасения, что такие несанкционированные собрания ставят под угрозу быстрое открытие экономики региона.

Ранее власти округа Сакраменто заявляли о 71 зараженном коронавирусом среди членов (либо ассоциированных с ними лиц) Славянской миссионерской церкви “Вифания”. Главный пастор конгрегации провел месяц в реанимации, несколько служителей умерли.