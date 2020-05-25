Власти Калифорнии на определенных условиях открывают церкви и магазины

Среди них: неполная вместимость, а также конкретные шаги, предпринимаемые для уборки помещений, передает Голос Америки.

Магазины розничной торговли и религиозные храмы, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса, теперь могут открыться, сообщили органы здравоохранения штата в понедельник.

Департамент здравоохранения Калифорнии заявил, что заведения малого бизнеса, церкви, синагоги и мечети могут быть вновь открыты при 25-процентной вместимости, наряду с другими ограничениями. Новые правила вступили в силу после нарастающего количества исков со стороны церквей, протестов и даже давления со стороны президента Дональда Трампа.

Согласно новым правилам, владельцы бизнеса и религиозные лидеры должны ждать одобрения со стороны представителей здравоохранения округа, прежде чем они смогут открыть свои двери для посетителей.

В каждом здание может находиться не более 25% от общей вместимости. Однако на богослужении в религиозном храме может находиться не более 100 человек, независимо от того, насколько велик приход, согласно официальному сообщению.

Люди должны поддерживать социальную дистанцию в 6 футов (около двух метром) друг от друга, чтобы предотвратить распространение вируса, вызывающего смертельное респираторное заболевание COVID-19.

Только в Соединенных Штатах в результате глобальной пандемии погибло почти 100000 человек.

Большинство храмов ведут религиозные службы в режим на разных интернет-площадках. Каждый магазин или храм должны представить план в окружные департаменты здравоохранения, в которых должны описать предпринимаемые меры, чтобы соответствовать правилам штатам, прежде чем открыться, включая особенности уборка и социального дистанцирования.

Всем сотрудникам и посетителям рекомендуется всегда носить защитные маски. Церковным хорам рекомендуется выступать только на открытом воздухе.

Новые правила вступили в силу всего через три дня после того, как Трамп объявил, что места поклонения являются жизненно необходимыми, а закрытые из-за пандемии должны вновь открыться.

Трамп также заявил, что он отменит распоряжение любого губернатора держать церкви закрытыми, и добавил: «Америка, нам нужно больше молитв, а не меньше».