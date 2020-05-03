Фото: Attorney General/Daily Mail

Согласно данным пресс-службыу губернатора штата Гавайи, пара из Калифорнии пренебрегла правилами обязательного карантина для путешественников, в результате чего была арестована агентами из Департамента генерального прокурора.

Молодая пара из Цитрус Хайтс (регион Сакраменто) – 20-летний Борис Леовский, гражданин США, и 26-летняя Юлия Андрейченко, гражданка Украины – приехала на Гавайи для проведения своего медового месяца. Когда они прибыли в отель, менеджер на стойке регистрации ознакомил их с требованиями порядка карантина. Пара утверждала, что это противоречит тому, что им сказали сотрудники аэропорта. Пара также сказала, что планируют навещать друзей, ходить в парки и на пляжи. Менеджер отеля повторил правила и сказал, что пара с насмешкой отнеслась к его словам и затем покинула отель. После полуночи они вернулись с пиццей и сказали менеджеру, что им разрешено находиться на улице и покупать еду. Они зарегистрировались и отказались подписать требуемое подтверждение карантина.

В результате специальные следователи Департамента генерального прокурора были уведомлены о нарушении и пара была арестована 1 мая. В соответствии с законами штата Гавайи им предъявляют обвинения в фальсификации информации перед властями и в нарушении 14-дневного карантина.

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В связи с тем, что за последние сутки мы стали очень известными, хотелось бы внести некоторые коррективы в историю, раздутую журналистами, в которой нас показали как преступников, злодеев и дураков. 🙅🏼‍♀️Все эти рассказики вы можете найти под заголовками: «сладкая парочка проводит медовый месяц в гавайской тюрьме» и тд. На самом деле все не так очевидно. Да, нас арестовали, но не на пляже🏝, на котором «мы купались, не просыхая», а в номере нашего отеля. Мы не то, что не купались в океане, мы не отошли даже на 50м от отеля, и то только для того, чтобы перепарковать машину🚙, так как прилетели поздно ночью и не нашли парковки лучше чем с 10 вечера до 6 утра. Когда мы вернулись в отель 🏨 нас ожидал разговор с полицейскими, которые объяснили, что эти правила не отеля, а штата. Конечно мы расстроились, ведь весь отдых на смарку, но были вынуждены оставаться в номере. Далее мы решили, что оставлять машину на улице небезопасно, поэтому позвонили на front desk и спросили если мы можем поставить машину на их палатную парковку и уточнили если мы в праве это сделать, на что они ответили: «да конечно». Открыв дверь номера мы встретили 6 полицейских, ожидавших нас у нашей двери. Через несколько секунд мой муж стоял в наручниках, затем наручники одели и мне, предъявив абсолютно несправедливые обвинения ‼️Далее нас ожидала «изюминка» нашего путешествия. Это 30 часов в тюрьме абсолютно без еды. Это время мы каратали вместе с бомжами и преступниками в холодных, грязных камерах в обществе тараканов. О неудобствах ношения наручников и кандалов в течении 8 часов, после которых остались раны, писать излишне. Очень надеемся, что справедливость восторжествует и нас признают невиновными, к тому же слава Богу все идёт к этому 🙏🏼 спасибо тем, кто поддерживает и молится за нас, это правда ощущается. Спасибо, что дочитали до конца, храни вас Бог! #hawaii #yuliiaandreichenko #boricelepovskiy #quarantine #covid_19 #коронавирус #jail #arested #honeymoon #marriedcouple #california #americanfreedom #police

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Напомним, что губернатор штата Гавайи Дэвид Иге подписал постановление, вступившее в силу еще 1 апреля, в соответствии с которым все жители и гости, путешествующие между любыми островами в штате Гавайи, должны находиться на обязательном карантине в течение 14 дней. Все путешествующие при въезде на Гавайи должны заполнить и подписать форму декларации Interisland, которая включает: имя; адрес проживания; контактный телефон; и информация о месте назначения. Они также должны указать цель своего путешествия. Форма может быть заполнена до прибытия в аэропорт. Подробнее об условиях посещения Гавайев смотрите здесь.

Adam Bondaruk

“Воскрешение” украинского епископа из Сакраменто и Петиция в Конгресс

В свою очередь, мы призываем заранее выяснять условия и правила посещения тех мест, куда вы хотите отправиться, чтобы не оказаться невольным нарушителем, т.к. COVID-19 внес серьезные изменения в порядок работы всей страны. 

Отметим, что в пятницу в Сакраменто прошла массовая демонстрация протеста против карантина в штате Калифорния.

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