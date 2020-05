View this post on Instagram

В связи с тем, что за последние сутки мы стали очень известными, хотелось бы внести некоторые коррективы в историю, раздутую журналистами, в которой нас показали как преступников, злодеев и дураков. 🙅🏼‍♀️Все эти рассказики вы можете найти под заголовками: «сладкая парочка проводит медовый месяц в гавайской тюрьме» и тд. На самом деле все не так очевидно. Да, нас арестовали, но не на пляже🏝, на котором «мы купались, не просыхая», а в номере нашего отеля. Мы не то, что не купались в океане, мы не отошли даже на 50м от отеля, и то только для того, чтобы перепарковать машину🚙, так как прилетели поздно ночью и не нашли парковки лучше чем с 10 вечера до 6 утра. Когда мы вернулись в отель 🏨 нас ожидал разговор с полицейскими, которые объяснили, что эти правила не отеля, а штата. Конечно мы расстроились, ведь весь отдых на смарку, но были вынуждены оставаться в номере. Далее мы решили, что оставлять машину на улице небезопасно, поэтому позвонили на front desk и спросили если мы можем поставить машину на их палатную парковку и уточнили если мы в праве это сделать, на что они ответили: «да конечно». Открыв дверь номера мы встретили 6 полицейских, ожидавших нас у нашей двери. Через несколько секунд мой муж стоял в наручниках, затем наручники одели и мне, предъявив абсолютно несправедливые обвинения ‼️Далее нас ожидала «изюминка» нашего путешествия. Это 30 часов в тюрьме абсолютно без еды. Это время мы каратали вместе с бомжами и преступниками в холодных, грязных камерах в обществе тараканов. О неудобствах ношения наручников и кандалов в течении 8 часов, после которых остались раны, писать излишне. Очень надеемся, что справедливость восторжествует и нас признают невиновными, к тому же слава Богу все идёт к этому 🙏🏼 спасибо тем, кто поддерживает и молится за нас, это правда ощущается. Спасибо, что дочитали до конца, храни вас Бог! #hawaii #yuliiaandreichenko #boricelepovskiy #quarantine #covid_19 #коронавирус #jail #arested #honeymoon #marriedcouple #california #americanfreedom #police