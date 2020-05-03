Согласно данным пресс-службыу губернатора штата Гавайи, пара из Калифорнии пренебрегла правилами обязательного карантина для путешественников, в результате чего была арестована агентами из Департамента генерального прокурора.

Молодая пара из Цитрус Хайтс (регион Сакраменто) – 20-летний Борис Леовский, гражданин США, и 26-летняя Юлия Андрейченко, гражданка Украины – приехала на Гавайи для проведения своего медового месяца. Когда они прибыли в отель, менеджер на стойке регистрации ознакомил их с требованиями порядка карантина. Пара утверждала, что это противоречит тому, что им сказали сотрудники аэропорта. Пара также сказала, что планируют навещать друзей, ходить в парки и на пляжи. Менеджер отеля повторил правила и сказал, что пара с насмешкой отнеслась к его словам и затем покинула отель. После полуночи они вернулись с пиццей и сказали менеджеру, что им разрешено находиться на улице и покупать еду. Они зарегистрировались и отказались подписать требуемое подтверждение карантина.

В результате специальные следователи Департамента генерального прокурора были уведомлены о нарушении и пара была арестована 1 мая. В соответствии с законами штата Гавайи им предъявляют обвинения в фальсификации информации перед властями и в нарушении 14-дневного карантина.

Напомним, что губернатор штата Гавайи Дэвид Иге подписал постановление, вступившее в силу еще 1 апреля, в соответствии с которым все жители и гости, путешествующие между любыми островами в штате Гавайи, должны находиться на обязательном карантине в течение 14 дней. Все путешествующие при въезде на Гавайи должны заполнить и подписать форму декларации Interisland, которая включает: имя; адрес проживания; контактный телефон; и информация о месте назначения. Они также должны указать цель своего путешествия. Форма может быть заполнена до прибытия в аэропорт. Подробнее об условиях посещения Гавайев смотрите здесь.

В свою очередь, мы призываем заранее выяснять условия и правила посещения тех мест, куда вы хотите отправиться, чтобы не оказаться невольным нарушителем, т.к. COVID-19 внес серьезные изменения в порядок работы всей страны.

Отметим, что в пятницу в Сакраменто прошла массовая демонстрация протеста против карантина в штате Калифорния.