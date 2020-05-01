Полиция разогнала мирную демонстрацию протеста у калифорнийского Капитолия

Дорожная полиция Калифорнии разогнала мирную демонстрацию протеста против продления карантина у Капитолия штата. Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, несколько десятков человек были арестованы за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

Свыше тысячи человек собрались сегодня, в пятницу, на первомайскую демонстрацию у здания Капитолия в Сакраменто. Многие из них пришли с плакатами, призывающими остановить карантин, введенный правительством свыше месяца назад. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги, высказывали мнение о несуществующей пандемии и исполняли патриотические песни.

После неоднократных предупреждений полиции несанкционированный митинг был разогнан. По сообщениям правоохранительных органов 32 человек были арестованы.

Между тем, губернатор Калифорнии объявил о постепенном открытии экономики штата – в первую очередь будут открываться первостепенные предприятия и бизнеса. Один из самых малонаселенных округов штата – Модок объявил вчера об открытии церквей и баров, вопреки директивам офиса губернатора.