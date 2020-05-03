Калифорнийский стартап разработал технологию, следящую за соблюдением социальной дистанции

Соблюдение социальной дистанции оказалось одной из наиболее эффективных мер для замедления распространения заболевания. Поэтому компания Landing AI – всемирно признанный лидер в области разработки и внедрения искусственного интеллекта – разработала для своих клиентов в обрабатывающей и фармацевтической промышленностях инструмент для определения социальной дистанции с поддержкой искусственного интеллекта, который может определять, находятся ли люди на безопасном расстоянии друг от друга.

Фото: YouTube/Landing AI

На сайте компании из Пало-Альто говорится, что, например, на заводе, производящем защитное оборудование, специалисты могут интегрировать это программное обеспечение в свои системы камер видеонаблюдения для контроля рабочей среды: в результате детектор может выделить красным цветом людей, расстояние между которыми меньше минимально допустимого, и провести линию между ними, чтобы подчеркнуть это. Система также сможет делать предупреждение, чтобы напомнить людям, чтобы они держались на безопасном расстоянии.

Как утверждается на сайте Landing AI, “в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности и понимания, что единственный путь к этому – глобальное сотрудничество”, компания поделилась технической методологией, которую они использовали для разработки программного обеспечения.