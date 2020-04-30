“Воскрешение” епископа Бондарука и Петиция в Конгресс

На сайте Change.org появилась петиция с призывом расследовать деятельность Славянской миссионерской церкви “Вифания”, руководство которой в последнее время подвергается жесткой критике за халатность и нарушение эпидемиологических правил.

В данной петиции мы просим представителей Нижней палаты Конгресса США – Дорис Мацуи, Ами Беру, сенаторов Камалу Харрис и Дайн Фейнстейн обратить внимание на сложившуюся в крупнейшей славянской церкви Америки ситуацию с коронавирусом и подозриотельными бизнес-проектами.

Подписать петицию можно здесь.