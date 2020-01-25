Русскоязычный кандидат в губернаторы штата Вашингтон рассказал о себе и своей семье

Баллотирующийся на пост губернатора штата Вашингтон Антон Сахаров рассказал о себе и своей семье.

“Во время моих поездок по нашему великому штату люди часто задают вопросы о моей жизни. Каково мое прошлое? Откуда я приехал? Почему решил баллотироваться в губернаторы? Что произойдет, если мы не остановим свое движение к социализму? – написал наш соотечественник у себя в Фейсбуке. – Всё это отличные вопросы. Видео на этой странице рассказывает мою историю и объясняет, почему мы обязаны сохранить нашу республику — почему мы величайшая из свободных наций”.

Сахаров рассказал, что его отец, скрываясь от преследований, приехал вместе со своей семьей в Соединенные Штаты, когда последнему было 11 лет.

“Мы выросли в Советском Союзе и в России. Неважно, как ты работал — ты все равно получал столько же, сколько и твой напарник, который ничего не делал. У моих родителей были докторские степени, и им приходилось часами стоять в очереди за молоком, – поделился семейной историей иммигрант. – Отец привез меня сюда как еврейский беженец, когда мне было 11 лет. Первый год в школе был самым трудным. Помню, как однажды учитель задал вопрос о наших любимых журналах, а я перепутал английское слово «magazine» с русским «магазин» и ответил: Safeway! Все дети засмеялись. Мне пришлось всерьез заняться английским, и с помощью телевизора я довольно быстро освоил его”.

По словам Антона, Америка — это единственная страна, в которой можно стать успешным, даже только что приехав издалека.

“Каждый раз, когда я сталкиваюсь с правительственным контролем, я вижу что-то хорошо знакомое мне, потому что именно это называется социализмом. Я благодарен этой стране и хочу не позволить ей перейти к чему-то неработающему, то есть к социализму. Как муж и отец троих детей, я хочу, чтобы и мои, и ваши дети продолжали жить свободной жизнью”, – заключает первый русскоязычный в кандидат губернаторы штата Вашингтон.

По славам кандидата штату Вашигтон требуется “меньше правительства, меньше налогов и меньше бюрократии”. Также следует “повысить прозрачность и подотчетность, восстановить законность и порядок, поддержав полицию”.

Кроме этого, начинающий политик желает покончить с бездомностью, вызываемой наркотиками.