Сеть госпиталей NYC Health+Hospitals объявила о назначении Светланы Липянской на пост исполнительного директора отделения компании в Кони-Айленде.

Помимо профессиональных качеств Липянской, свою роль в этом решении сыграла ее глубокая личная связь с сообществом Южного Бруклина. В девятилетнем возрасте Светлана приехала из Одессы (Украина) в Бенсонхерст и прожила в этом районе более десятка лет, пока не переехала в Грейвсенд. Она хорошо владеет русским языком, на котором говорят многие пациенты госпиталя.

«Я рада вернуться в свою общину и возглавить отделение NYC Health+Hospitals в Кони-Айленде. Я все еще помню тот момент, когда я сошла с самолета в аэропорту JFK и приехала в Южный Бруклин. Теперь у меня появилась замечательная возможность сделать непосредственный вклад в здоровье и благополучие этого замечательного сообщества, которое стало для нас домом», – сказала Светлана Липянская.