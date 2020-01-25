В Калифорнии растет количество летальных исходов, связанных с употреблением наркотиков

Статистика показывает, что в Калифорнии в последнее время уменьшилось количество выписываемых рецептов на опиоидные препараты, однако лекарственные средства по-прежнему остаются основной причиной смертей от передозировки этими веществами. По информации Департамента здравоохранения штата, кроме того, растет количество летальных исходов, связанных с употреблением героина, фентанила и амфетаминов.

В 2018 году в Калифорнии произошло 2428 случаев смертельной передозировки опиоидами, половина из которых была связана с лекарственными средствами. Это на 42% больше, чем в 2012 году.

Количество обращений за неотложной медицинской помощью в связи с передозировкой опиоидами в 2018 году составило 8832.

Статистика смертельных случаев, связанных с содержащими опиоиды (в том числе синтетические) лекарственными средствами в 2009 году достигла своего пика и составила 1483 случая. В 2018 году она снизилась до 1091 случая (уменьшение на 26%), что свидетельствует об успешном распространении мер безопасности при выдаче рецептов.

Общее количество выдаваемых рецептов сократилось на 14% — с 23 млн в 2010 году до 19,8 млн в 2018 году.

Количество смертельных передозировок героином с 2012 года увеличилось с 361 до 785, или на 117%.

Случаи гибели от передозировки фентанилом резко участились — с 82 в 2012 году до 786 в 2018 году (рост на 858%).

Ежегодное количество летальных передозировок амфетаминами за тот же период выросло на 212% — с 777 до 2427.

Калифорния применяет для борьбы с опиоидной эпидемией многогранный стратегический подход, включающий совместную работу правительства штата и служб местного уровня, отмечается в докладе специальной комиссии штата.

Совместный пилотный проект Департамента здравоохранения округа Контра-Коста и местных служб экстренного реагирования включает следующие пункты:

1) отойти от использования налоксоновых наборов;

2) в полевых условиях вводить жертвам передозировки первую дозу бупренорфина;

3) немедленно передавать пострадавших соответствующим службам для дальнейшего лечения.

Департамент здравоохранения Сан-Франциско собирается внедрить пилотный проект по предотвращению передозировок в коммунальном жилье для малоимущих. Полученный опыт затем будет распространен на другие города Калифорнии.

Также указывается, что предтавленный проект NEXT Harm Reduction намерен оказывать помощь наркозависимым, проживающим в географически труднодоступных районах. Для этого будут использоваться удаленные консультации врачей и пересылка по почте одноразовых шприцов и других принадлежностей.