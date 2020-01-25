В Калифорнии растет количество летальных исходов, связанных с употреблением наркотиков

Статистика показывает, что в Калифорнии в последнее время уменьшилось количество выписываемых рецептов на опиоидные препараты, однако лекарственные средства по-прежнему остаются основной причиной смертей от передозировки этими веществами. По информации Департамента здравоохранения штата, кроме того, растет количество летальных исходов, связанных с употреблением героина, фентанила и амфетаминов.
- В 2018 году в Калифорнии произошло 2428 случаев смертельной передозировки опиоидами, половина из которых была связана с лекарственными средствами. Это на 42% больше, чем в 2012 году.
- Количество обращений за неотложной медицинской помощью в связи с передозировкой опиоидами в 2018 году составило 8832.
- Статистика смертельных случаев, связанных с содержащими опиоиды (в том числе синтетические) лекарственными средствами в 2009 году достигла своего пика и составила 1483 случая. В 2018 году она снизилась до 1091 случая (уменьшение на 26%), что свидетельствует об успешном распространении мер безопасности при выдаче рецептов.
- Общее количество выдаваемых рецептов сократилось на 14% — с 23 млн в 2010 году до 19,8 млн в 2018 году.
- Количество смертельных передозировок героином с 2012 года увеличилось с 361 до 785, или на 117%.
- Случаи гибели от передозировки фентанилом резко участились — с 82 в 2012 году до 786 в 2018 году (рост на 858%).
- Ежегодное количество летальных передозировок амфетаминами за тот же период выросло на 212% — с 777 до 2427.
Калифорния применяет для борьбы с опиоидной эпидемией многогранный стратегический подход, включающий совместную работу правительства штата и служб местного уровня, отмечается в докладе специальной комиссии штата.
Совместный пилотный проект Департамента здравоохранения округа Контра-Коста и местных служб экстренного реагирования включает следующие пункты:
1) отойти от использования налоксоновых наборов;
2) в полевых условиях вводить жертвам передозировки первую дозу бупренорфина;
3) немедленно передавать пострадавших соответствующим службам для дальнейшего лечения.
Департамент здравоохранения Сан-Франциско собирается внедрить пилотный проект по предотвращению передозировок в коммунальном жилье для малоимущих. Полученный опыт затем будет распространен на другие города Калифорнии.
Также указывается, что предтавленный проект NEXT Harm Reduction намерен оказывать помощь наркозависимым, проживающим в географически труднодоступных районах. Для этого будут использоваться удаленные консультации врачей и пересылка по почте одноразовых шприцов и других принадлежностей.