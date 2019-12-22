Гражданин Литвы приговорен к 5 годам тюрьмы за кражу $120 млн

Гражданин Литвы приговорен к 5 годам тюрьмы за кражу более $120 млн при помощи сфальсифицированных почтовых сообщений.

Как объявил федеральный прокурор Южного судебного округа Нью-Йорка Джеффри Берман, литовский гражданин Эвальдас Римасаускас был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за участие в преступной схеме, в которой сотрудников двух американских интернет-компаний обманным путем убедили перевести на банковские счета мошенников более 120 миллионов долларов. Ранее Римасаускас признал себя виновным в одном случае банковского мошенничества перед окружным судьем Джорджем Дэниелсом, который и вынес приговор.

«Эвальдас Римасаускас разработал дерзкую схему по похищению у американских компаний более 120 миллионов долларов, которые он затем перевел на банковские счета в разных странах мира. Римасаускас совершил эту кражу, находясь на другом конце Земли, но был приговорен к тюремному заключению здесь, в федеральном суде Манхэттена», – сказал федеральный прокурор Берман.

Эвальдас Римасаускас был экстрадирован в США в 2017 г. из Литвы.