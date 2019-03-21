В федеральном суде в Манхэттене 50-летний Эвальдас Римасаускас из Вильнюса признал себя виновным в организации мошеннической схемы, в ходе которой он обманом заставил несколько крупных американских компаний перевести ему деньги на общую сумму более 100 миллионов долларов.

Римасаускас зарегистрировал в Латвии компанию с тем же названием, что и фирма из Азии, выпускающая комплектующие для компьютеров. Затем он отправил нескольким американским компаниям, которые регулярно заключали многомиллионные сделки с этой фирмой, сообщения с просьбой перевести плату за товары и услуги на подконтрольные ему банковские счета. В нескольких из этих компаний сотрудники бухгалтерии не заподозрили обмана и отправили мошеннику деньги.

После получения денег Римасаускас немедленно переправлял их на другие принадлежащие ему банковские счета в Латвии, Литве, Словакии, Венгрии, Гонконге и других странах. Происхождение крупных сумм он объяснял с помощью сфальсифицированных контрактов и инвойсов.

В марте 2017 года Римасаускас был арестован литовскими властями, а спустя несколько месяцев экстрадирован в Соединенные Штаты.

Вынесение приговора назначено на 24 июля 2019 года. По федеральным законам обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

«Римасаускас разработал дерзкую схему по ограблению американских компаний, – сказал в своей речи федеральный прокурор Джеффри Берман. – Он думал, что сможет укрыться за экраном компьютера на другом конце света, но у американского правосудия длинные руки, и теперь ему грозит длительное пребывание в тюрьме».