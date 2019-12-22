Гражданин Украины сознался в управлении 590-футовым судном в заливе Сан-Франциско в нетрезвом виде.

Фото: MarineTraffic.com

Вадим Гуменюк перед федеральным судьей Томасом Хиксоном признал себя виновным в управлении коммерческим грузовым судном в состоянии опьянения. Об этом объявили федеральный прокурор Дэвид Андерсон и капитан Береговой охраны США Мари Берд.

51-летний Гуменюк, проживающий в Измаиле (Украина), признал, что находился в состоянии опьянения во время исполнения обязанностей капитана балкера «Rainbow Quest», ходящего под флагом Гибралтара. Судно длиной в 590 футов (180 метров) находилось в заливе Сан-Франциско и готовилось к рейсу в Южную Корею, когда состояние Гуменюка было обнаружено.

«Я признательна за содействие, оказанное Ассоциацией лоцманов Сан-Франциско, Пограничной и таможенной службой и Федеральной прокуратурой в деле обеспечения безопасности наших вод и защиты моряков, техники и окружающей среды, – сказала капитан Берд. – Береговая охрана и наши партнеры не потерпят управления судном в состоянии опьянения от любого моряка, а тем более от капитана большого коммерческого судна, готовящегося к отплытию из залива Сан-Франциско».

Расследование инцидента началось во вторник, 10 декабря 2019 года, когда лоцман сообщил Береговой охране о том, что капитан «Rainbow Quest» выглядит пьяным. Вечером 10 декабря и ранним утром 11 декабря следователи Береговой охраны проверили Гуменюка на алкоголь. После того, как тесты показали положительный результат, Гуменюку были предъявлены обвинения в управлении коммерческим судном под влиянием алкоголя в нарушение статьи 2302(c) раздела 46 Кодекса США, что является правонарушением класса A.

Гуменюку грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 1 года, дополнительного года надзора и штрафа в размере до 100 тысяч долларов. Вынесение приговора назначено на 3 января 2020 года.

Обвинителем по данному делу выступила особый помощник федерального прокурора Александра Шепард. Расследование провела Береговая охрана Соединенных Штатов.