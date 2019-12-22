Christianity Today: «Трамп должен быть лишен своего поста»

«Трамп должен быть лишен своего поста», – под таким заголовком на прошлой неделе вышла редакционная статья в интернет-версии издания Christianity Today.

«Имеющиеся факты не допускают двойного толкования: президент Соединенных Штатов попытался использовать свою политическую власть для того, чтобы убедить главу иностранного государства дискредитировать одного из политических оппонентов президента. Это не просто нарушение Конституции; что более важно — это глубоко аморально», – пишет автор статьи.

Импичмент Трампа, по мнению автора — это вопрос не партийной принадлежности, а лояльности к Богу.

«Тем евангелистам, которые продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его запятнанную моральную репутацию, мы скажем следующее: вспомните, кто вы такие и кому вы служите. Подумайте о том, как оправдание Трампа влияет на вашу верность нашему Господу и Спасителю. Подумайте о том, что скажет неверующий мир, если вы продолжите ради политической выгоды не обращать внимания на аморальные слова и поступки Трампа, – продолжает редактор. – Если мы сейчас же не сменим курс, будет ли кто-нибудь серьезно воспринимать то, что мы говорим о справедливости и праведности, в грядущие десятилетия?»

Издание Christianity Today обычно придерживается нейтралитета и, в соответствии с заветами своего основателя Билли Грэма, комментирует происходящие в стране и мире события с точки зрения веры, а не политики. Однако оно публиковало статьи, выражающие гражданскую позицию редакции, во время импичмента президента Билла Клинтона в 1998 году, а до этого — во время импичмента Ричарда Никсона в 1974 году.

В ответ на редакционную статью сын Билли Грэма, Франклин Грэм заявил, что его отец был был рассержен, если бы прочитал данную статью. “Он голосовал за Трампа”, – сказал сын известного проповедника.