В Литве обнаружены тела трёх военнослужащих армии США, пропавших 25 марта во время выполнения задания на бронемашине M88A2 Hercules. Поиски четвёртого солдата продолжаются.

Затонувшую машину нашли 26 марта в водоёме, а спустя шесть дней её извлекли в результате масштабной поисково-спасательной операции. В работах участвовали сотни военных из США, Литвы и Польши, а также литовские государственные службы, задействовавшие вертолёты, беспилотники, тяжёлую технику и поисково-спасательные группы.

Генерал-майор Кристофер Норри, командующий 3-й пехотной дивизией, выразил глубокие соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что их потеря стала тяжёлым ударом для всей армии. Генерал-майор Кёртис Тейлор отметил значительную роль литовских союзников в операции, подчеркнув их мужество и самоотверженность.

30 марта в Вильнюсе состоялась поминальная служба в память о погибших, которую провёл архиепископ Гинтарас Грушас. В ней приняли участие американские, немецкие и литовские военнослужащие, а также высокопоставленные чиновники.

Армия США совместно с литовскими властями продолжает расследование причин инцидента.