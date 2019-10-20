17 октября, в день тридцатой годовщины разрушительного землетрясения Лома-Приета, в котором погибли 63 человека и были разрушены тысячи зданий, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о запуске первой в стране системы раннего оповещения о землетрясениях.

Эта система представляет собой сеть размещенных по всему штату сейсмодатчиков, данные с которых непрерывно анализируются компьютерной системой ShakeAlert. При первых же подземных толчках приложение для смартфона, разработанное специалистами Калифорнийского университета в Беркли, немедленно оповещает людей, находящихся в зоне землетрясения, давая им драгоценные секунды на то, чтобы укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что система будет высылать предупреждение за 20 секунд о грядущих подземных толчках.

Похожие системы уже давно действуют в странах, подверженных частым землетрясениям, таких как Мексика и Япония, однако в Соединенных Штатах их до сих пор не было.

Подробную информацию о системе раннего оповещения и ссылку на приложение для смартфона можно найти на сайте California Earthquake Early Warning.