9 декабря в московском городском суде должно состояться апелляционное слушание по делу Гейлена Грандстаффа — американского пенсионера, который провел два года в российской тюрьме по обвинению в контрабанде запрещенного в России химического вещества.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

В июле 2017 года Грандстафф заказал на популярном китайском сайте AliExpress упаковку чистящего средства для металлических изделий. Но вслед за курьером, который доставил посылку, в квартиру Грандстаффа ворвались полицейские: по словам прокуратуры, в купленном им чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, который в России включен в список запрещенных психотропных веществ.

Грандстафф провел в следственных изоляторах больше полутора лет, пока 18 марта 2019 года суд не вернул его дело в прокуратуру. Сейчас он находится на свободе, однако дело против него не прекращено, и он по-прежнему не может вернуться на родину.