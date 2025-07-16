В Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,3. Сейсмический толчок был зафиксирован 16 июля 2025 года в 12:38 по местному времени в районе полуострова Аляска, примерно в 88 километрах к югу от города Сэнд-Пойнт, на глубине около 15 километров.

Национальный центр предупреждения о цунами выпустил предупреждение о возможности цунами для прибрежных районов от Kennedy Entrance до Unimak Pass, включая города Сэнд-Пойнт, Колд-Бэй и Кодьяк. Позднее предупреждение было понижено до совета по цунами, что предполагает возможное незначительное повышение уровня воды и усиленные течения.

По данным Геологической службы США, угрозы для Гавайев и таких крупных населённых пунктов, как Анкоридж, нет. Власти продолжают следить за ситуацией. Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Жителям прибрежных районов рекомендуется не приближаться к воде и соблюдать осторожность до отмены всех предупреждений.