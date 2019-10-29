Пожары в Калифорнии привели к отключению миллиона домов от электроэнергии

Примерно в миллионе жилых домов и коммерческих зданий отключено электричество из-за опасений возникновения новых пожаров, передает Голос Америки.

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом высказал надежду на то, что ветры почти исторической силы, которые поддерживают огромный природный пожар на севере штата, в понедельник «значительно ослабнут». Тем временем на борьбу с огнем брошено около трех тысяч человек.

«Кризис еще до конца не преодолен, но мы движемся в правильном направлении», – заявил Ньюсом на брифинге вечером в воскресенье.

Природные пожары – не редкость для Калифорнии в это время года. Сочетание низкой влажности и сильного ветра создают благоприятные условия для распространения огня.

Пожарные сообщили, что пожар «Кинкейд», названный по имени местной дороги в округе Сонома, где он предположительно начался, был локализован на 10 процентах периметра, но к вечеру воскресенья этот показатель снизился до 5 процентов. Огнем охвачено около 220 квадратных километров.

Пожарная служба Калифорнии сообщила, что огонь уже уничтожил около 100 строений.

Сенатор калифорнийской легислатуры Майк Макгуайер сообщил, что 4600 человек размещены в укрытиях в округе Сонома.

Всего в штате 180 тысяч человек покинули свои дома, чтобы укрыться от пожаров.

В воскресенье Ньюсом объявил чрезвычайное положение, заявив, что у него «нет сомнений» в том, что эвакуации спасают жизни людей.

«Если вам говорят: “Собирайтесь”, значит надо собираться», – заявил он, призывая людей прислушаться к распоряжениям об эвакуации.

По сообщениям пожарных, гораздо более скромный пожар в Санта-Кларите близ Лос-Анджелеса был сдержан на 70 процентах периметра, однако огонь успел уничтожить несколько десятков зданий.

Калифорнийская коммунальная компания Pacific Gas & Electric (PG&E) отключила подачу электроэнергии примерно 1 миллиону жилых домов и компаний на севере Калифорнии в рамках стратегии по предотвращению новых пожаров от падения линий электропередач. В некоторых случаях отключения производились практически без предварительного уведомления.

Компании возмущены тем, что отключения электроэнергии оборачиваются для них потерями в размере десятков тысяч долларов, а местные жители жалуются на неудобства, связанные с жизнью без электричества в течение нескольких дней. Особое беспокойство выражают люди, которым необходимо подзаряжать жизненно важные медицинские аппараты.

Калифорнийские власти обвинили PG&E в том, что ее линии электропередач стали причиной прошлогодних пожаров, которые унесли жизни 85 человек и уничтожили целые населенные пункты. Компания, которой были предъявлены иски на миллиарды долларов, была вынуждена подать заявку на банкротство ранее в этом году.

Губернатор Ньюсом, который критиковал компанию, заявил, что власти штата потратят 75 миллионов долларов на помощь местным жителям и компаниям, пострадавшим от отключений электричества. Он сказал, что штату предстоит проделать много работы, чтобы перенести линии электропередач под землю и управлять лесным хозяйством так, чтобы сократить ущерб от пожаров и сделать отключения электроэнергии ненужными.

Губернатор предложил PG&E выплатить всем пострадавшим компенсацию за неудобства в размере $100 для частных лиц и $250 для фирм малого бизнеса.