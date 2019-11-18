Год назад в канадском городе Ванкувер появилась первая в провинции Британская Колумбия русскоязычная библиотека, в которой не только выдаются книги, но и проводятся уроки русского языка для детей и взрослых, семинары, лекции, выставки и литературные вечера.

Фото: GoFundMe

Благодаря усилиям некоммерческой организации RUSART Arts and Culture и помощи волонтеров библиотека собрала более двух тысяч книг и получила свое собственное помещение. Однако нужно сделать еще очень многое: приобрести недостающую мебель, завершить ремонт электропроводки и, конечно же, продолжать пополнять книжный фонд.

Для этого Vancouver Russian Library просит вашей поддержки: все, кто неравнодушен к русской литературе и хочет помочь передать ее богатства следующим поколениям, могут сделать пожертвование на сайте GoFundMe. Благодарим за помощь и приглашаем вас стать активными читателями нашей библиотеки!