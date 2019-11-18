Начальная школа Turnagain в Анкоридже (штат Аляска), где в 2004 году была запущена первая в Америке программа обучения русскому языку с полным погружением, готовится представить общественности школьную постановку балета «Щелкунчик».

Фото: GoFundMe

В этом году организаторы хотят показать спектакль в аудитории колледжа West High, для чего потребуются дополнительные расходы на аренду помещения, костюмы, музыкального руководителя и хореографа. Для сбора необходимых средств была открыта кампания на сайте GoFundMe. Все пожертвования идут в пользу некоммерческой организации MIR Parents и подлежат 100% вычету из налогов.