Половина избирателей Калифорнии задумываются о том, чтобы покинуть штат

Как показали результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного Калифорнийским университетом в Беркли, более половины зарегистрированных избирателей Калифорнии задумываются о том, чтобы покинуть Золотой штат.

24% опрошенных сообщили о том, что «всерьез» рассматривают возможность переезда, а еще 28% «в некоторой степени» задумываются об этом. Среди причин 71% потенциальных переселенцев назвали непомерную стоимость жилья, 51% — высокие налоги, а 46% — политическую культуру Калифорнии.

«Озабоченность высокой стоимостью жилья отмечается практически во всех демографических, региональных и политических подгруппах зарегистрированных избирателей», – прокомментировал результаты опроса директор Института изучения правительства Калифорнийского университета в Беркли Марк ДиКамилло, добавив, что молодежь беспокоится о доступности жилья сильнее, чем избиратели старше 65 лет.