Как утверждает общественная организация Capitol Resource Institute, администрации многих школьных округов Калифорнии дезинформируют родителей, утверждая, что те не могут требовать освобождения своих детей от уроков сексуального образования, касающихся гендерной идентификации и сексуальной ориентации.

На самом деле, по словам исполнительного директора Capitol Resource Карен Ингленд, законы штата позволяют родителям отказываться от занятий на любые темы, связанные со здоровьем, будь то репродуктивное здоровье, контрацепция, защита от венерических заболеваний, гендерные роли, сексуальная ориентация и так далее.

«Намеренно или ненамеренно школьные округа дезинформируют родителей об их правах, – сказала Ингленд. – Этот обман должен прекратиться».

Ранее сообщалось, что после активных протестов обеспокоенных родителей, школьная программа сексуального образования в штате претерпела некоторые изменения.