В сегодняшней Америке верующие все чаще чувствуют себя преследуемыми по признаку религии. Не далее как несколько недель назад один из кандидатов в президенты от Демократической партии, Бето О’Рурк, заявил, что поддерживает лишение безналогового статуса тех колледжей, церквей и некоммерческих организаций, которые не одобряют однополые браки. Его слова были встречены бурными аплодисментами — что неудивительно, поскольку дело происходило на собрании представителей ЛГБТК-сообщества.

Однако в высших эшелонах власти по-прежнему остаются люди, заинтересованные в защите религиозных свобод. «Глотком свежего воздуха» назвала общественная организация California Family Council недавнее выступление генерального прокурора Уильяма Барра в Университете Нотр-Дам.

В своей речи, полный текст которой опубликован на сайте Министерства юстиции, генеральный прокурор напомнил о том, для чего создатели американского государства поставили свободу религии на центральное место в Конституции.

«Вызов, который стоит перед нами сегодня — это именно то, что Отцы-основатели предвидели как главное испытание для нашего свободного общества, – сказал Барр. – Они не рассматривали внешних врагов в качестве основной опасности для республики. Основной вопрос заключался в том, сможем ли мы в долгосрочной перспективе выдержать свободу. В том, смогут ли граждане подобного свободного общества сохранить моральную дисциплину и добродетель, необходимые для выживания институтов свободы».