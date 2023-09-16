Школы Калифорнии могут обязать раздавать бесплатные презервативы

Калифорния готовится внести значительные изменения в образовательную систему штата, направленные на предотвращение нежелательных беременностей и инфекций, передающихся половым путем, среди молодежи. Недавно представленный закон, известный как SB541, вызвал широкий интерес в обществе.

Согласно существующему закону “Закон о здоровом юношестве в Калифорнии” (California Healthy Youth Act), образовательные учреждения штата уже обязаны предоставлять комплексное обучение сексуальному здоровью и профилактике ВИЧ ученикам седьмого по двенадцатый классы. Однако новый закон SB541, находящийся на рассмотрении в Сенате штата, предлагает еще более амбициозные меры.

Закон обязывает вышеуказанные государственные школы в начале каждого учебного года информировать учеников через существующие школьные каналы о наличии бесплатных презервативов и местах их получения на школьной территории. Также закон требует, чтобы каждая государственная школа, обслуживающая учеников с седьмого по двенадцатый класс, позволяла распространять контрацептивы в рамках образовательных или общественно-здравоохранительных программ и инициатив. Закон также разрешает государственному агентству, Государственному департаменту образования или государственной школе принимать подарки, гранты и пожертвования от любого источника для поддержки реализации этих положений, включая прием презервативов от производителя или оптовика.

Согласно тексту данного закона, во всех школах будет вводится обязательная информационная программа о предотвращении беременности на уровне штата.

Биль SB541 запрещает розничным предприятиям отказывать в предоставлении не рецептурных контрацептивов лицу исключительно на основе возраста.