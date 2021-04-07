В школах Калифорнии хотят обучать этническому многообразию

Законопроект AB 101 о насаждаемых этнических исследованиях (Ethnic Studies) прошел слушание в комитете по образованию Ассамблеи 7 апреля. Этот законопроект имеет много противников.

Законопроект AB 101 требует обязательного введения “Этнических исследований”, чтобы закончить среднюю школу. По мнению организации Capitol Resource Institute (некоммерческая политическая, исследовательская и образовательная организация, выступающая за свободу вероисповедания, жизнь, семью и родительские права), преподавание этнических исследований нарушает конституционное право учащихся на неприкосновенность частной жизни, требуя от учащихся разглашать личную информацию об их “личности”, что значительно увеличивает вероятность преследований или издевательств со стороны других учеников.

Как считают в Capitol Resource Institute, вместо того, чтобы давать учащимся возможность направлять развитие своей индивидуальной идентичности и характера, Ethnic Studies учит студентов, что они бессильны преодолеть угнетение или привилегированны, в зависимости от принадлежности к племени.