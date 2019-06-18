Школьная программа сексуального образования претерпела некоторые изменения

Департамент образования Калифорнии единогласно проголосовал за новую школьную программу сексуального образования, однако под давлением общественности был вынужден убрать из нее несколько учебных пособий. Об этом сообщает организация California Family Council.



Члены организации «Информированные родители Калифорнии» неоднократно протестовали против учебников, которые они называли «порнографическими», «аморальными» и «неподходящими для возраста».

К примеру, в детском саду предполагалось учить детей тому, что у них может быть два гендера одновременно, третьеклассникам предназначались детальные изображения сексуального акта, а учеников старших классов собирались знакомить с подробными инструкциями по анальному сексу для всех сексуальных ориентаций, садомазохизму, фистингу и сексуальным играм с мочой и кровью.

Однако все призывы родителей оставались без ответа, пока они не устроили перед зданием Департамента образования митинг, на который были приглашены журналисты. Участники митинга по очереди зачитывали перед представителями Департамента образования избранные места из возмутивших их учебников, и эта тактика принесла успех, отмечают представители организации.