Из-за пожаров по всей Калифорнии введено чрезвычайное положение

В воскресенье, 27 октября губернатор Гэвин Ньюсом объявил по всему штату Калифорния чрезвычайное положение в связи со множественными лесными пожарами.

«В борьбе с этими пожарами мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы и координируем действия множества агентств, – сказал губернатор Ньюсом. – Крайне важно, чтобы люди, находящиеся в зонах эвакуации, следовали предупреждениям властей и аварийных служб».

Пожары, крупнейшим из которых остается возникший на прошлой неделе «Кинкейд» в округе Сонома, уже уничтожили десятки тысяч акров лесных массивов и привели к эвакуации около 200 тысяч человек. Причиной быстрого распространения огня стали беспрецедентные погодные условия с сильным ветром.

Ранее сообщалось о введении чрезвычайного положения на севере и на юге штата.