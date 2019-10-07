В Сан-Франциско проходит ежегодный форум «Диалог Форт-Росс» с участием ряда российских и американских политиков. Среди участников форума — посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, бизнесмены Уильям Перри и Герман Греф, а также бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун. По словам участников форума, на посту губернатора Браун «внес значительный вклад в сохранение российского культурно-исторического наследия в Форте Росс, а сейчас не жалеет времени и сил для того, чтобы вывести двусторонние связи из сложного положения».

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Между тем в аэропорту Нью-Йорка агенты ФБР задержали для допроса одну из участниц международного форума — депутата Государственной Думы РФ Ингу Юмашеву. Об этом сообщило Посольство России на своей официальной странице в Фейсбуке.

В связи с этим инцидентом Посольство Российской Федерации направило ноту протеста в Госдепартамент США.

«Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», – приводит посольство слова Анатолия Антонова.

«Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса», – прокомментировал ситуацию Антонов, выразив мнение, что таким образом власти США пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».

«Российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться. Мы все живем под одной мировой крышей. Миру нужно укрепление стабильности, которая в свою очередь зависит от характера и качества диалога между Россией и США. Хотел бы заверить участников наших дискуссий, что российская сторона будет и дальше стремиться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения, отвечающие интересам народов обеих стран», – добавил российский посол.

По словам участников форума, несмотря на проблемные отношения между двумя странами, объем товарооборота между Россией и США в 2018 году составил 25 миллиардов долларов и продолжает расти. При этом инициатива по увеличению закупок принадлежит именно США, отмечают дипломаты.