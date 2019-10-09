Из-за сильных ветров, которые, по прогнозам синоптиков, продолжатся до вечера четверга, Pacific Gas and Electric Company начала отключение электричества на значительной части Северной и Центральной Калифорнии. Это решение было принято для уменьшения риска возникновения лесных пожаров от поврежденных ветром линий электропередач. Всего отключение коснется около 800 тысяч жителей штата.

Начиная со среды в 26 округах штата действуют временные центры поддержки клиентов PG&E. Адреса этих центров и другую информацию об отключении электричества можно найти на сайте компании.

PG&E дает следующие рекомендации по подготовке к отключению:

– обеспечьте сохранность лекарств, хранящихся в холодильнике, электропитание медицинских устройств и зарядку сотовых телефонов;

– проверьте и пополните аварийный запас фонариков, свежих батареек, средств первой помощи и наличных денег;

– позаботьтесь о пожилых родственниках, детях и домашних животных.

В ввиду массовых отключений, в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее компания PG&E была признана виновной в распространении пожаров в районе города Парадайз, что повлекло за собой гибель 86 человек.