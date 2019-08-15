Служба шерифа округа Сакраменто просит помощи граждан в розыске человека, который пропал в районе Норт-Хайлендс. 75-летний Николай Ващенко исчез, выйдя из своего дома. В последний раз его видели 14 августа 2019 года.

Фото: Sacramento County Sheriff’s Office

Ващенко описывается как белый мужчина с лысой головой и седой бородой до пояса. Его рост около 6 футов (183 см), а вес — около 200 фунтов (90 кг). Был одет в кремовую рубашку, брюки цвета хаки и светлую шляпу с круглыми полями. Ващенко не знаком с городом и может легко терять ориентацию из-за состояния здоровья.

Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении пропавшего мужчины просят связаться со Службой шерифа по телефону (916) 874-5115.